頭份警分局蓬萊所員警協助女童就醫。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1對夫婦日前帶著8歲女兒赴苗栗南庄蓬萊露營區露營，結果女童遭到蜜蜂叮咬受傷，媽媽急忙駕車載女兒下山就醫，但因路況不熟，在行經蓬萊派出所時向警方求救，蓬萊所長林振民立即以警車開道鳴笛閃燈，帶領母女趕赴南庄消防分隊送醫救治後已無大礙。

一名梁姓女子是在14日傍晚18時許，神色慌張地衝進南庄鄉蓬萊派出所求助表示，她女兒身體多處遭蜜蜂叮咬受傷，需要送醫，但因路況不熟，請求警方協助，所長林振民立即率警員侯凱中駕駛巡邏車替梁女開道，沿路開啟警示燈及鳴放警笛，於8分鐘內迅速將梁女一家護送至南庄消防分隊做初步檢查後，再由救護車安全送達頭份醫院急救後已無大礙。

警方經查得悉，梁女與法籍丈夫帶著8歲女兒前往蓬萊露營區露營，結果女兒在遊玩時，身體多處遭蜜蜂叮咬受傷，梁女一時情急欲自行駕車下山就醫，但因不熟路況，所以在行經蓬萊派出所時，趕緊向警方求助，所幸員警協助開道，順利於最短時間護送到達醫院，梁女夫妻非常感謝警方積極協助女兒即時就醫。