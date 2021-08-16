衛福部食藥署昨天召開專家會議審查聯亞疫苗，在最終的21名專家投票中，共有17人投下不同意票、4人要求補件再議，不予核准專案製造。衛福部長陳時中今天表示，已簽訂的500萬劑疫苗空缺，則因國內採購的疫苗量已足夠，應不用太過擔心。對此，前民進黨立委林濁水表示，「幸好高端已有61萬劑，到年底看來不成問題，台灣的疫苗災難應可以驚險過關了」。

食藥署表示，8月15日邀請各專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案。經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，惟中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，建議不予核准專案製造。此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。

聯亞生技集團旗下在興櫃掛牌的聯亞藥(6562)今日盤中挾著EUA有機會過關題材，股價最高曾衝至207元，但在未能順利闖關消息出來後，股價開始狂跌，至下午14:16分，股價跌幅超過37%，股價最低探至100元。

對於聯亞EUA未能通過過。林濁水16日對此在臉書表示，仍然感謝他們的努力和勇氣。幸好高端已有61萬劑。到年底幾百萬劑看來不成問題，台灣的疫苗災難應該可以驚險過關了。