樂學網盤點最新數據，今年總考生4萬919人，較去年的4萬3753人大幅減少，今年因為末代指考因素，考生繳卡意願可能增高，預估繳卡率可達到87.45％，創近3年最高，將由3萬5784人爭取3萬6327個校系名額，指考整體錄取率預估高達101.52％，只要填志願填得好，將「不會有考生落榜」，人人都能上榜。

今年值得注意的還有，今年三類組頂標分數下降，加上醫學系招生名額和回流名額增加，預估原始分數409分有望選填醫學系，較往年下降約5分，升學輔導專家張財銘表示，資工系的排名逐漸攀升，人工智慧相關科系也逐漸受到重視。

張財銘說，去年多所頂大資工系與電機系出現「黃金交叉」，今年再延續趨勢，從各校新設系所及名稱異動，更可看出「大資工時代」的來臨，如陽明交大資工甲組，去年迅速上升至二類組第六名，而政治大學也新增設資訊科學系人工智慧組，淡江大學也新增人工智慧學系。

另外，因應2030年雙語國家政策，今年多所大學都新增設了全英文系組，包括中山大學的化學系英語組、淡江的財務金融學系全球財務管理全英語學士班，淡江大學也新增資訊工程學系全英語學士，顯示越來越多校系強調將全英教學結合專業領域。

升學輔導專家張財銘表示，今年的錄取率預估破百，填志願的技巧將是升學關鍵，此外，台灣在東奧表現亮眼，背後有運動科學團隊助攻，未來運動科學可望成為熱門科系，台灣師範大學的體育學系也更名為體育與運動科學系，除了體育競技外，將更著重發展戰術演練情搜、科學化訓練等項目，提高選手穩定性避免運動傷害，延續我奧運奪金戰績。

樂學網表示，台大法律學系法學組，預估原始分數比起去年約高14分左右，432.7分以上可把握填報，司法組預估原始分數比起去年大約高13分，約落在436.2分，台大法律財經法學組預估將比起去年約高12分，台大財務金融學系預估今年原始分數為273.7，分數較去年約高2分左右。

頂尖大學選才大搬風，自然組和社會組界線變模糊不再選邊站，如台大公衛採分組招生，首度增加社會組學生；政治大學金融學系則增設自然組，是否會影響科系錄取分數排名也值得關注。