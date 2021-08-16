一般人購屋都是希望房子越新越好，不過高齡老屋也有市場！實價揭露，今年7月，鳳山區光遠路一戶2層樓44.37坪透天老屋，屋齡高達104年，以1290萬元成交，榮登今年高雄最老住宅交易！據台灣房屋集團統計，高雄近三年屋齡超過50年以上的超老住宅交易量年年攀升，從2019年總成交567筆，2020年增加至660筆，年增近2成，而今年截至上半年為止，交易筆數更已達387筆，較去年上半年增3成4，今年下半年的老屋交易走向，讓人值得期待。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，不少投資人買老屋，多是醉翁之意不在酒，因為精華區土地難尋，建商或投資人目光轉向三十年以上老建物或透天，尤其透天產權單純，又有危老或都更開發價值，因此只要地段精華，土地價值高，基地方正的老建築，都有機會透過整合重建，讓老屋翻身出頭天，因此成為近年熱門獵地名單。

從去年至今，高雄也有不少百年老屋交易，屋齡最高為108年，而最有身價的，是位於高雄前金區中正四路與成功一路口一戶95年木造老店面，僅7.15坪大小，卻要價8406萬成交，堪稱近期高雄又老又小又貴的超高齡屋代表，不過該交易土地面積達91.16坪，可利用價值高，以土地成交價換算，每坪約92萬元，因此吸引在地一間五金製造公司向高雄土地公「南和興產」買下。

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺表示，中正四路老屋所屬地段多為機關用地，包括舊市議會、調查局等行政機關皆坐落此區，商業與住宅用地相當稀少，此基地屬商2用地又位居角窗，距離捷運市議會站步行僅約1分鐘，是相當稀有難求的物件，受高雄舊市議會聯開案開發帶動，周邊房地也陸續吸引投資人及建商整併收購，而近期最具名的交易就是鄰近的「華園大飯店」因坪數大，為深具開發價值的商業用地，日前也由永信建設旗下永碩投資以27億買下。因此未來頗具發展潛力，對於條件不錯的精華地，多半能吸引投資人積極卡位，且此筆95年老屋仍具店面收租效益，在等待開發重建前，亦可收租獲利，也讓老屋更具身價。