振樺電(8114)今（16）日應邀召開線上法說，由於三大事業體訂單需求強勁，公司預期今年均可望繳出雙位數成長，目標全年營收成長達10～15％，毛利率維持35％左右水準，帶動獲利表現重返2019年水準，明後2年營收以續繳雙位數成長為目標。

觀察振樺電上半年各區域營收，占59％的美洲年增10％，占27％的亞洲及中東年增17％，占13％的歐洲年減6％。以垂直應用觀察，餐飲零售占31％最高、網通雲端27％居次，邊緣自動化及設計製造15％、醫療照護14％，金融科技、物流及保安11％、博奕娛樂2％。

振樺電表示，由於餐飲零售業去年受疫情衝擊較大，使去年POS及KIOSK事業體營運承壓，隨著歐美逐步解封帶動需求恢復，上半年已重返成長軌道，排除匯率干擾已恢復疫情前水準。金融科技及網通雲端為今年主要成長來源，尤以前者動能最強勁。

而由瑞傳經營的工業電腦事業體去年需求相對穩定，僅醫療需求因疫情出現資源排擠，今年則受供應鏈缺料等影響相對較大。以上半年營收而言，以KIOSK營收年增達78％最強、POS品牌營收年增9.9％，瑞傳的工業電腦則年減約1％。

振樺電指出，上半年缺料狀況導致客戶積極下單，急單大增導致整體達交率未達7成。下半年盼接單狀況回穩、不再出現大量急單，使整體達交率回到正常水準。相較於上半年是面對料件原先的交期被改變，以致必須調貨因應，下半年的缺料狀況相對較能掌控應變。

為反應製造成本上漲，振樺電表示，POS品牌有將部分成本上漲反應到產品價格上，KIOSK及瑞傳則需視專案及訂單規模而定，反應空間相較有限。整體而言，產品組合及匯率影響毛利率表現，目標維持35％左右區間。

展望下半年，若不考慮匯率影響，振樺電預期POS及KIOSK事業群今年營收可望成長達30％，瑞傳的工業電腦有望達10～15％，帶動整體營收成長達15～20％，惟加計上半年匯率影響程度干擾後，整體營收目標成長達10～15％，獲利力拚重返2019年水準。

同時，振樺電對三大事業體明後2年營運成長動能樂觀看待，指出已接獲不少新客戶的設計導入（Design-win）專案，預期自第四季起可望有一波較顯著成長動能，後續視訂單放量出貨時程而定，若今年營運若回到疫情前水準，明後年營收目標均繳出雙位數成長。