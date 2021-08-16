大葉大學邀請冠軍茶王、苗栗一豐茶園負責人利展豐（右）親自授課，指導學員製茶。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學開設考照輔導班，邀請神農獎得主，帶領學員學習製茶丙級技術士的術科實作。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學製茶技術丙級技術士術科輔導班，參與學員透過實作課程體驗製茶。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

學員將茶葉放入炒菁機。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

學員操作茶葉揉捻機。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學觀光餐旅學院近年積極打造「製茶技術暨產品研發基地」，掌握中部茶產業優勢，以產學合作模式推動茶產業人才培育課程，近年承辦丙級製茶士考照輔導，術科課程有請神農獎得主當講師，吸引高雄市玉泉茶協會都包車北上觀摩。

大葉大學觀光餐旅學院院長李世傑表示，食品暨應用生物科技學系「食尚管理、農法自然」－台灣茶(TWT)產業鑫人才培育2.0計畫，獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助金，積極推動茶產業人才培育課程。

校內建置有符合勞動部考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，特別辦理製茶技術丙級技術士術科輔導班，邀請神農獎得主、冠軍茶王利展豐擔任講師，帶領學員學習製茶技術，高雄市玉泉茶協會前會長鍾瑩瑩也特別包車，偕同11名學員北上觀摩。

鍾瑩瑩說，大葉大學深耕茶產業人才培育，老師指導學生參加金茗獎等茶賽事，屢創佳績；加上師資、設備、環境都非常好，上完輔導班課程，大家都對茶的製程、注意事項，有更多了解。

李世傑說，苗栗、台中、彰化和南投都有知名茶產業，學校挹注經費，提供實作學習場域，並輔導廠商開發新技術、新產品；一方面開設系列課程為茶產業育才，另一方面也邀請茶產業工作者和民眾到校參與活動，面對面交流、體驗茶文化。

李世傑表示，製茶技術丙級技術士考試包含茶葉辨識、炒菁機操作、茶葉炒菁、茶葉揉捻四站，輔導班由曾獲神農獎的苗栗一豐茶園負責人利展豐帶領學員實作演練，師生還精心製作茶教學影片放上網路平台，與大家免費分享，歡迎有志報考證照者踴躍上網觀看。