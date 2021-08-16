巫啟賢（左）力挺女兒巫詠歡出道。（福茂唱片提供）

巫詠歡（歡歡）日前推出首支單曲〈你是怎麼了What is it About You〉，今（16日）在北京舉辦視訊記者會，接受台灣媒體訪問，正在昆明打高爾夫球的爸爸巫啟賢意外現身，上線為女兒打氣「爸爸想退休了！妳加油」，並對媒體喊話，表示女兒對於踏入演藝圈非常認真、努力追求，「希望她能寫出一片新天地」。

巫詠歡2年前以吉他創作新歌〈你是怎麼了What is it About You〉，曲境描述被渣男劈腿的故事，她將自己前一段不愉快的感情經歷寫進歌裡，且爸爸也知道這件事，「過去就過去了。我希望讓大家聽到這首歌是開心的、有得到安慰的。我當時錄在電話裡丟給他（爸爸）聽，他聽到就說歡歡你寫了一首好歌、旋律很好聽」；巫啟賢今表示自己從不過問女兒的感情事，對於歡歡上一段戀情，巫啟賢說：「受傷沒關係，不要受害就好，人不管哪方面，感情、生活、工作甚至交朋友難免會受傷，這都是成長過程。」

本報之前獨家報導巫啟賢砸千萬在上海開公司、為女兒出道鋪路，他今解釋：「我是實實在在與幾個朋友組織一家公司，之後會陸陸續續簽其他藝人、拍電視劇，女兒只是我公司其中一個項目而己。」巫詠歡則感恩表示：「我非常幸運，爸爸讓我做我想做的事，鼓勵我、給我這個機會，讓我發展自己的音樂事業。」談到媽媽，巫詠歡開心地說：「媽媽好的東西我都遺傳到了，媽媽比較漂亮，我的臉copy媽媽的臉，爸爸只有（遺傳）一點點，只有鼻子像爸爸吧。」

巫詠歡目前就讀柏克利音樂學院，由於疫情影響她暫返回台，由於線上上課日夜顛倒、效果不佳，她與爸爸商量後決定今年初休學、先衝刺演藝事業，等之後疫情趨緩再做復學考量；近來不少星二代陸續出道，問她是否備感壓力？歡歡表示自己從小就知道爸爸的工作型態，「我覺得星二代不是一個壓力 ，而是一個動力，可以讓我不斷進步」，她也以莫文蔚、蔡健雅為學習對象，希望發展多元音樂風格，「目標是超越爸爸」。