巫啟賢(左)力挺女兒巫詠歡出道。(福茂唱片提供)

巫詠歡(歡歡)日前推出首支單曲〈你是怎麼了What is it About You〉,今(16日)在北京舉辦視訊記者會,接受台灣媒體訪問,正在昆明打高爾夫球的爸爸巫啟賢意外現身,上線為女兒打氣「爸爸想退休了!妳加油」,並對媒體喊話,表示女兒對於踏入演藝圈非常認真、努力追求,「希望她能寫出一片新天地」。

巫詠歡2年前以吉他創作新歌〈你是怎麼了What is it About You〉,曲境描述被渣男劈腿的故事,她將自己前一段不愉快的感情經歷寫進歌裡,且爸爸也知道這件事,「過去就過去了。我希望讓大家聽到這首歌是開心的、有得到安慰的。我當時錄在電話裡丟給他(爸爸)聽,他聽到就說歡歡你寫了一首好歌、旋律很好聽」;巫啟賢今表示自己從不過問女兒的感情事,對於歡歡上一段戀情,巫啟賢說:「受傷沒關係,不要受害就好,人不管哪方面,感情、生活、工作甚至交朋友難免會受傷,這都是成長過程。」

本報之前獨家報導巫啟賢砸千萬在上海開公司、為女兒出道鋪路,他今解釋:「我是實實在在與幾個朋友組織一家公司,之後會陸陸續續簽其他藝人、拍電視劇,女兒只是我公司其中一個項目而己。」巫詠歡則感恩表示:「我非常幸運,爸爸讓我做我想做的事,鼓勵我、給我這個機會,讓我發展自己的音樂事業。」談到媽媽,巫詠歡開心地說:「媽媽好的東西我都遺傳到了,媽媽比較漂亮,我的臉copy媽媽的臉,爸爸只有(遺傳)一點點,只有鼻子像爸爸吧。」

巫詠歡目前就讀柏克利音樂學院,由於疫情影響她暫返回台,由於線上上課日夜顛倒、效果不佳,她與爸爸商量後決定今年初休學、先衝刺演藝事業,等之後疫情趨緩再做復學考量;近來不少星二代陸續出道,問她是否備感壓力?歡歡表示自己從小就知道爸爸的工作型態,「我覺得星二代不是一個壓力 ,而是一個動力,可以讓我不斷進步」,她也以莫文蔚、蔡健雅為學習對象,希望發展多元音樂風格,「目標是超越爸爸」。