疫情年代，劇場人發揮創意，明明是線上直播的演出，但互動性卻比劇場多。魔術師林陸傑將原本在劇場裡演出的作品《生日派對》，轉換成線上演出形式，並隔著螢幕和觀眾玩預言魔術，他表示，隔著一道螢幕讓魔術表演顯得更魔幻。

林陸傑表示，魔術表演十分重視現場性和當下，但去年疫情爆發之後，國外魔術師開始研究線上演出，「我也做了一些觀察，發現隔著螢幕的魔術表演，可以有現場演出沒有的效果，像是觀眾在自家打開門，突然出現一個包裹，或是雖然隔著螢幕，卻有要碰到螢幕外觀眾的感覺，都是新嘗試。」

林陸傑來自宜蘭，出生於1994年，他表示《生日派對》是來自於他的成長與工作經驗，「小時候沒有辦生日派對的經驗，但長大了，去很多生日派對表演，有好多觀察和發現，在一個活動場合裡，有人開心，有人不開心，還有很夢幻的事情，像是有整座旋轉木馬出現，賓客離場前，還可以帶走專屬禮盒，很特別。」

《生日派對》在2019年曾有現場演出版，故事正是描述一名魔術師在派對現場遇到的大小事，林陸傑表示，線上版他會邀請觀眾參與，和他一起解決問題，完成魔術。演出將於8月20日至21日登場。