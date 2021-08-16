《第32屆金曲獎頒獎典禮》將於8月21日（六）在台北流行音樂中心舉行，LINE與台視再次合作，二度成為國內網路獨家免費直播及重播平台，以去年金曲31在LINE 三大內容平台直播紀錄，單場不重複觀看總人次(UV) 超過253萬，突破平台娛樂類直播紀錄，今年預期將再創線上觀看高峰。

今年為直播《第32屆金曲獎頒獎典禮》，LINE再次串連旗下三大內容服務，分別在LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV App和網站中免費直播。更提供多場景隨選即看的服務，包含「星光大道Live直播」、「頒獎典禮Live直播」、「星光大道Live直播-手語服務」、「頒獎典禮Live直播-手語服務」、「星光大道主持人訪問區」、「頒獎典禮得獎感言區」，讓觀看畫面不再受限於導播，而是由觀眾自己選擇。

本屆競爭激烈，究竟獎落誰家？眾人引頸期盼。LINE TODAY特別推出一系列五大人氣獎項的集氣活動，包含最佳華語男歌手、最佳華語女歌手、最佳樂團、年度歌曲、年度專輯，邀請粉絲們為自己喜愛的歌手線上應援。《第32屆金曲獎》今年度最佳華語男歌手獎由林俊傑、吳青峰、韋禮安、瘦子E.SO、 李泉、杜振熙等人角逐；最佳華語女歌手則由萬芳、蘇慧倫、田馥甄、孫盛希、巴奈、譚維維等人爭后，競爭相當激烈。邀請粉絲在8月21日頒獎典禮前，在LINE MUSIC上再次聆聽這些優秀的入圍作品。

LINE TODAY特別推出一系列五大人氣獎項的集氣活動，邀請粉絲們為自己喜愛的歌手線上應援。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE 貼文串也緊跟潮流，獨家推出一款『個人檔案金曲32主題』，將於今(16)日正式上線，用戶可以隨時加入應援行列（更換連結），更換個人檔案主題成金曲32的視覺，放上喜愛歌手的歌曲金句。

LINE 貼文串亦獨家推出一款『個人檔案金曲32主題』，用戶可以隨時加入應援行列。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

金曲32的典禮主持人將由「Lulu」黃路梓茵擔任，她曾擔綱第30屆金曲獎典禮主持，成為史上年紀最輕主持人，並獲一片好評。這次再度挑起金曲主持大樑，她語帶神秘表示將會帶來「滾動式主持」，帶給大家不同以往的典禮主持！

今年典禮表演陣容更是星光熠熠，今年邀請各方音樂人展現多元豐富的音樂型態，包括阿爆（阿仍仍）、羅文裕、彭佳慧、滅火器、李玖哲、持修、孫盛希及YELLOW黃宣，在緊張的典禮過程中，樂壇實力音樂人將輪番上陣，以高質感的精彩音樂秀震撼登場。

今（16）日更公布本屆頒獎嘉賓，包括（依姓名筆劃）：Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等，讓人對於《第32屆金曲獎》更感期待！