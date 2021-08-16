16日最新不動產調查，英國8月房價是2021年來首次下滑，原因是房產稅恢復正常，市場對較大坪數的物件需求也跟著縮手。

房地產網站Rightmove指出，在7月上漲0.7%後，受到4房或以上高單價豪宅買氣急凍影響，8月房價少0.3%。這次8月的調查，日期包括7月11日至8月7日，首次在Rightmove打廣告的物件。

此數據與上周皇家特許測量師學會(RICS)所做的報告吻合，因英國政府取消房地產稅賦優惠，所以原本表現強勁的房市開始有不一樣的發展。

因為疫情影響，英國在2020年7月調降購屋印花稅。不過，從7月開始，又重新調回到跟疫前一樣。當初調降這種購屋稅，是要讓不動產銷售止跌。沒想到後來竟變成房價與一些新建案價格上漲的推手。

Rightmove分析，只有物件高的平均房價下滑，而這些豪宅通常更容易受暑假等季節性因素的影響，同時，印花稅調回的幅度也比較大。其實，買屋的剛性需求依然強勁，預計未來幾個月房屋銷售與房價將重新反彈，同時，也將看見更多新物件上市。