喀布爾國際機場的混亂畫面。(圖/TWITTER)

推特上流傳喀布爾的混亂畫面，人們顧不上機場登機秩序，也管不了機場跑道必須淨空的常識，只想著找架可以爬上去的飛機，在混亂中，有人真的攀上C-17運輸機，結果在飛機起飛後被甩離，從高空墜下身亡，非常悲慘。

Civilians occupy the runway and cling to C-17 Globemaster II at Kabul Airport Afghanistan

🇦🇫 Video: Civilians occupy the runway and cling to the exterior of a C-17 Globemaster III as it attempts to take off Hamid Karzai International Airport Kabul Kabul province. pic.twitter.com/fEZAuoxet0 — hurtg0d✌️ (@ultradeadd) August 16 2021

阿富汗終焉時刻已經到來，在喀布爾，大量的阿富汗人試著逃難，但是塔利班的包圍圈早已成形，根本出逃無路，只有空運一途，於是大量的群眾都湧入喀布爾國際機場，然而班機是愈來愈少，群眾也愈來愈焦急，眼看美軍C-17運輸機持續載運美國人離開，許多群眾闖入機場跑道，企求能搭上飛機，這時美軍派出AH-64直升機以超低空飛行，試圖吹離群眾清除跑道。

It is chaos at Kabul airport. Planes are taking off and landing and people are running across the runway. pic.twitter.com/kKrg667AQB — Sowaibah Hanifie (@SowaibahH) August 16 2021

戰區(The Drive-Warzone)報導，隨著阿富汗局勢繼續惡化，美國空軍一架C-17戰略運輸機在撤離阿富汗時，破紀錄了搭載了800人，這已遠超過原設計標準，上一次的超載的舊紀錄是2013 年，颱風襲擊菲律賓後，美國空軍載運670位受災戶。

2013年，C-17載運颱風受災戶的人們。(圖/美國空軍)

編號RCH871的C-17，原駐地是德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)的 C-17A，幾小時前從D來到喀布爾，這架飛機的機組人員讓大約800人進入飛機的主要貨艙，前往卡達的烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)。

有一段與航班通話的紀錄被發表（可能是通過衛星無線電通信），某人問飛行員道：「你認為你的飛機上有多少人？」 然後 RCH 871 的飛行員回復「可能有800人」，對方非常訝異「800 人？！噢天哪……天哪……好吧……」

C-17全球霸王3式(Globemaster III)是麥道公司(McDonnell Douglas)的產品，該公司於1997年被波音所併。安全酬載重量是77公噸，這說的是貨物。至於人員運輸能量，根據波音公司的資料，C-17 的法定載客數是中間座位區的80人，加上艙壁座位的54人，總共134人。因此，如果這個 800 數字被證明是正確的，就可以想像飛機的擁擠程度。