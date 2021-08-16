線上演出難道一定要盯著手機嗎？進港浪製作作品《名叫中間的地方：家庭旅行版》，有感於現代人3C產品使用過量，在線上演出也轉換表演模式，嘗試以聲音引導和觀眾互動，透過指令，帶觀眾在自家客廳大冒險。

導演陳煜典表示，故事原作邱奕嘉在作品裡談論關於移動的記憶，「像是轉學、搬家，重新適應環境，或是家人之間的關係，從記憶的遺失，輕輕地談論失智主題，『名叫中間的地方』指的是在還沒有抵達目的地前的過渡期，像是一個黑洞，住著一個吞食記憶的怪物。」

轉換成線上版，團隊有不同的思考，陳煜典表示，考量不同家庭的組成與參與互動性，「我們希望觀眾別被原本現場應該是演出的劇情綁著，而是在這有限制性的生活裡，一起度過一個夏天，讓家中成為冒險客廳。」

陳煜典表示，線上演出共有兩種版本，一種是有直播加上聲音引導的版本，另一種則是純粹為聲音指令，「只要有一個大人和一個小孩，或是一個人都可以參與，這些指令可以讓大家發揮創意，像是找出家裡最強壯的人，把他打造成一艘船，不會漏水。」為了完成這些互動指令設計，團隊也特別先請家庭參與試演，並從中修正成更貼近大眾的版本。

陳煜典表示，在轉換成線上版時，團隊也曾感到不安，但是曾經歷美國疫情爆發的邱奕嘉給了團隊信心，「他認為轉成線上是必須的作法，但這不是現場演出的替代品，我們現在覺得，也許有聲的版本，每年都可以重新拿出來再翻新調整，會有不一樣的火花出現。」演出將於8月20日至21日登場。