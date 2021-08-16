《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，今年9月以及明年2月蔡政府會進行內閣改組，而行政院長蘇貞昌很有可能會在明年2月下台。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這很有可能，且若非今年有疫情，蘇貞昌早就下台了，他只是剛好靠著各種事件延命到現在，郭正亮還指出，蘇貞昌官癮很大，愛顯官威，對人事權又十分霸道，黨內立委早就怨聲載道已久。

郭正亮今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，12月要公投，若鄭文燦現在來接閣揆，萬一公投輸了怎麼辦？「哪有人在前面有難關的時候，把心愛的少主扶上來？」

對於蘇貞昌可能會在明年2月下台的說法，郭正亮認為有此可能，因為蘇貞昌早就是要走的人，事實上如果不是今年有疫情，他可能早就走了，這個就是天意，因為疫情來了，這時候也不方便換人，而本來公投是8月，本來大家認為他應該8月之後就會下台，因為立法院9月初報到，9月下旬開始開會，大家以為9月會換人，但沒想到公投搞到12月。

郭正亮指出，蘇貞昌一路走來，碰到各種事件讓他延命至今，但延命不表示他有人緣，事實上早就天怒人怨，「官癮之大、官威之大，有哪個民選縣市首長、總統，官癮、官威這麼大？讓大家都感受到」。

對於主持人的提問，郭正亮則說，問題要回到蔡英文本人，「就是你為什麼不換掉他？」因為只有總統有權，不然蘇就堅持不下台，一個官威、官癮這麼大的人怎麼可能自己遞辭呈？前面2個閣揆，林全是不想做了，他事業另有規劃，後來就往商界去；賴清德是因為跳出來參加總統初選，怎麼好意思繼續做？「蔡英文的紀錄是，他沒有主動換過閣揆」。

郭正亮直言，這樣會害到民進黨，立委們已經怨聲載道到受不了，並透露蘇當院長很久了，對人事案很霸道，不跟人家商量，有很多會報從來不召開，都是自己在決策，郭正亮痛批，「沒看過這樣的院長」，「有些人推薦不錯的人選，他說你去問總統，要總統打給他才算數」，人事案一把抓，愛顯官威，且他也覺得自己不可能2024去選總統，只要總統沒說話，他就繼續做。

郭正亮更說，蘇系的人也沒有像他這樣的，並指這是蘇揆個人性格的問題，「剛愎自用、自以為是、不跟人家溝通、一人獨裁，這個狀況太嚴重」。