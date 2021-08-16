聯亞緊急使用授權（EUA）未過，無法加入國內公費疫苗預約接種平台。聯亞疫苗臨床試驗總主持人、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天表示，這次審查聯亞敗在中和抗體效價這關，算是非戰之罪，實際上聯亞的中和抗體效價數字仍比高端漂亮的多，「但沒過就沒過，接下來就是繼續精益求精，再求進步。」

黃高彬指出，食藥署訂定的免疫橋接標準，國產疫苗要在AZ疫苗中和抗體幾何平均效價比值的95％信賴區間下限大於0.67，以及血清反應比率要在95％信賴區間下大於50％。而聯亞疫苗雖然這二項要求都沒通過，但都是以些微差距飲恨。

根據聯亞過去公布的二期臨床期中報告，中和抗體效價為102.3、血清陽轉率為95.65％，但黃高彬指出，聯亞測出的102.3抗體數值已比高端漂亮許多，這次未能通過EUA算是非戰之罪，且聯亞疫苗提供的T細胞反應數據相當不錯，可有效刺激人體T細胞反應。

黃高彬說，聯亞的抗體效價較低不代表保護力較差，因為疫苗不能單看抗體效價數據，還要考量T細胞反應的問題，不過既然政府訂出要用抗體效價來當審查標準，那也只能照這樣的規則來走。

至於參與二期臨床試驗的4000多名受試者該何去何從？黃高彬表示，首先要趕快解盲，讓受試者得知自己是疫苗組還是安慰劑組，若是安慰劑組影響較小，就是從頭開始打疫苗，至於疫苗組人員，理論上因為體內已有一定濃度的抗體，因此補打一劑疫苗就足夠，但還有待專家召開會議討論。

不過黃高彬也說，接種過聯亞疫苗的受試者，接下來建議還是接種AZ與其他mRNA疫苗，不建議接種高端，會再向指揮中心爭取給予受試者接種證明，盡快安排他們補打疫苗。