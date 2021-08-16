「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」已經公告施行，沒有多久許多農地上的特登工廠屋頂都會裝上太陽能光電板。市議員徐瑄灃16日議會警消環衛業務質詢時指出，台中市應該要準備好處理「D-2528裝置使用後廢棄的太陽能光電板」。

徐瑄灃說，如果發生颱風造成大批太陽能板損害廢棄，台中市該如何處理？建議環保局，依照中央規範，因地制宜建置台中市統一處理程序，透過座談，教導規範用戶回收，不要任意丟棄。環保局長陳宏義表示，會依照建議推動執行。

台中市設置太陽能發電之場所日益增加，因應爾後可能會遭遇太陽能發電場所發生火災，徐瑄灃建議台中市消防局應該提前部署，完成搶救裝備準備。

消防局長曾進財表示，消防署有「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，但是沒有細部救災程序可以依循；有關搶救特殊裝備會積極完成整備。

徐瑄灃建議，太陽能光電系統火災搶救訓練需要因地制宜落實到基層，而且要針對各自轄區特性，邀集台電及用戶代表共同演練，熟悉搶救程序，確保消防弟兄救災時的安全，防止任何觸電事故發生。消防局長曾進財表示會落實訓練。

針對大雅分局增設派出所，徐瑄灃表示，凡是潭雅神的議員應該都會樂觀其成，她更希望早日在六寶里增設新的派出所，爾後召開協調會，如果開放民意代表參加，希望一視同仁，不要差別待遇。

徐瑄灃接獲民眾屢次陳情反映，大雅區學府路、神林路有聚賭簽賭情事，忠義里有酗酒滋事的情形，大雅分局員警一直都能戮力維護治安，曾經破獲移工聚賭，希望警察局長能給大雅分局打氣，在未增設新單位前，守護治安沒有破口。