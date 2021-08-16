桃園市立圖書館新建總館即將於2022年開館，配合現有各區分館業務推展，市圖將從8月17日起辦理全市圖書館志工聯合招募，預計要招募350位具有熱誠的志工，相關報名程序及資格至市立圖書館官方網站瀏覽，歡迎民眾踴躍加入志工行列。

市圖表示，新總館預計將於明年中完工啟用，位於桃園市中正藝文特區，圖書館共8層樓，提供演講廳、會議室、文創市集、咖啡館、樂齡閱讀及親子研習教室、青少年閱覽及一般閱讀館藏區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區及雲端書屋等多功能設施服務。

為了屆時能順利開館營運，市圖預估，需要高達350位受過專業訓練的志工，以協助各項營運、導覽與教育活動推動等，為此特地提前1年開始招募志工，凡18歲以上對圖書館工作有興趣的民眾皆可線上報名，預計將於明年初統一開始面試及培訓。

另外，市圖說，各區分館為提升圖書業務效率及志工量能，也一併招募多類別志工，服務內容包含圖書流通、導覽指引、閱讀推廣、讀者服務及說故事活動等。

各區分館志工招募方式可採線上報名或現場繳交報名表2種方式，由館方在初審報名資料後，通知參加複審面試，面談時間及地點將以電子郵件或電話通知，複審合格者亦以電話通知，經面試通過後，將進行一系列的志工實習及專業教育訓練課程，招募問題可洽詢電話：(03)2868868分機2046陳小姐。