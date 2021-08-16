每名新生兒出生後需接種許多疫苗，不過桃園市遭點名108及109年度有206件兒童疫苗接種間隔不足案件；對此衛生局回應，已提醒各衛生所、醫療單位落實查詢，並對接種錯誤的單位進行追蹤改善及加強教育訓練。

據審計處報告指出，桃園市衛生局109年度辦理3歲以下各項常規疫苗預防接種計畫，接種率已達95％以上，但經查所屬衛生所及合約醫療院所辦理預防接種疫苗的施打情形，有206件兒童疫苗接種間隔不足案件，會影響學幼童免疫力，要求衛生局檢討改善。

衛生局說明，常見接種間隔不足原因為新舊疫苗銜接初期、幼兒延遲接種疫苗、曾補發黃卡然家長誤帶舊黃卡等，前述情形較出現於2種活性疫苗未同時接種時、或同種疫苗間，個案多數是主動撈取名冊發現。

為維護幼兒接種權益，衛生局表示，每月均主動撈取異常接種名冊，針對異常接種個案進行調查，並追蹤其補種情形，另每案均依中央規範辦理毀損賠償作業，108及109 年度兒童疫苗接種間隔不足案件，分別為衛生所33件、合約院所173件。

對此衛生局已針對合約院所及衛生所等第一線服務人員進行強化教育訓練，並提醒各衛生所運用全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），落實查詢個案接種史及注意系統警示訊息，以詳查個案接種史並確實檢核個案預防接種紀錄表，避免類似事件再發生。