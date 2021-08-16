美國國務卿布林肯15日接受CNN「美國國情」節目的專訪內容。

塔利班花不到2周就攻入阿富汗首都喀布爾，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（15）日坦承錯估情勢，此外，美國總統拜登可能於近日就阿富汗問題發表全國演說。

塔利班短短2周內就讓阿富汗變天，攻進首都喀布爾，連美國官員都坦承沒料到會這麼快，以為阿富汗政府至少能撐上數月，尤其9日塔利班拿下第6座省會時，美國國防部官員還強調阿富汗安全部隊有能力對抗塔利班，指出美軍能做得不多，阿富汗應該自己保衛國家與人民。

一個禮拜後阿富汗變天，美國國務卿布林肯15日接受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目專訪時坦承錯估阿富汗政府軍的能力，「事實上，我們看到這支軍隊無法保衛這個國家」，「而且發展速度比我們預期的還要快。」

他說包括拜登在內等美國官員都知道，自2001年以來，塔利班目前處於最強大的時刻，「所以我們看到他們有能力發動攻擊，並且開始收復國家。」

針對阿富汗變天，CNN引述美國官員指出，預計接下來幾天內，拜登就會就阿富汗危機發表全國演說，不過這還不是最終決定。

拜登現在人在大衛營（Camp David）度假，目前尚不清楚阿富汗淪陷會否影響拜登的政治生涯，多數美國人支持美軍撤出阿富汗，拜登的幕僚先前也估算，美國人和他一樣都厭倦了這場長達20年的戰爭。

不過美國國會議員已經要求官員回應，為何情報單位會嚴重錯判阿富汗情勢，以及為何沒有針對撤離美國人及其他盟友制訂更有力的緊急計畫。

周日眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在簡報會上尖銳質問美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），質問他們情勢為何變化得如此快速，「我們沒有給他們空中掩護，你說你有計畫，但沒有人預期結果是這個樣子，這對美國造成的影響將會是數十年，而且不會只是阿富汗。」