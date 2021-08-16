龜山河床驚見火箭炮，警警戒、軍攜回，解除危機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山河床驚見火箭炮，警警戒、軍攜回，解除危機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區長壽陸橋下南崁溪河床16日下午驚見未爆彈，民眾發現連忙報警，轄區龜山所立即派員封鎖現場並通報軍方，國軍未爆彈處理組到場初判是火箭炮練習彈殘體，彈體鏽蝕、批號不明，確認安全無虞後已攜回單位，後續將依廢彈銷毀，過程平和。

陳姓民眾16日下午1點多在龜山區長壽陸橋下散步，行經南崁溪河床時，在橋墩驚見疑似彈藥的物品，外觀看來已生鏽，嚇得馬上向龜山警分局報案，龜山派出所副所長許冠章立即率員警前往現場拉封鎖線管制人員出入，並聯繫龜山警分局勤指中心通報鑑識人員及軍方未爆彈處理小組到場處置。

國防部三支部大溪彈藥分庫未爆彈處理組獲報到場，陸軍第六軍團指揮部表示，初步判斷為3.5吋火箭練習彈殘體，彈體鏽蝕、料批號不明，經抗動測試安全無虞後，已攜回未爆彈暫存庫房妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業，過程平和。

許冠章提醒，民眾發現類似爆裂物千萬不要任意觸碰移動，避免發生爆炸，應該保持現場、通報警方由專業人員處理，避免發生意外。