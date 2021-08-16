台灣國產疫苗廠商之一的聯亞生技，由於食藥署今(16)日公告，由於中和抗體數據未能達到評估基準，委員投票後決議不通過緊急使用授權(EUA)，導致聯亞旗下興櫃掛牌股票聯亞藥瞬間重挫超過40%，一度從207元腰斬剩下100元，高低檔震盪近60%，終場收在116.5元，重挫超過31%。

不過，市場也關注起聯亞的大股東台塑生醫近期4次處置股權所帶來的獲利，台塑生醫16日公告，第5度處分聯亞藥持股。

食藥署指出，聯亞疫苗的安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，不過中和抗體數據未能達到評估基準，因此21人投票結果17人不同意通過、4人同意補件再議，建議不予核准專案製造。

台化代子公司台塑生醫公告，於今年8月13日至8月16日，處置2791張聯亞藥股票，平均每股轉讓價格182.23元，總金額約5.08億元，台塑生醫持股占聯亞藥股權7.62%降至4.97%，持有數量5240張，市值約為6.15億元。

台塑生醫指出，這次處分持股，主要為營運資金運用。根據證交所資料顯示，台塑生醫原本持有1萬5957張聯亞藥股權，聯亞藥6月30日向食藥署申請緊急授權（EUA），台塑生醫也在6月底陸續處分持股，張數下降至最新的5240張，等於是1個半月的時間出脫約67%的持股，讓台塑生醫在投資聯亞藥增加未分配盈餘達到約10億元。