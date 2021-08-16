賈靜雯和修杰楷婚後生下咘咘、Bo妞，咘咘日前迎來6歲生日，除了媽媽感性告白，同母異父的16歲姊姊梧桐妹也在社群網站獻祝福，並曬出一系列姐妹合照，其中一個畫面，是兩人對著鏡子自拍，梧桐妹穿著短裙秀出一雙大長腿，完全繼承了媽媽的美女基因。

咘咘過6歲生日，梧桐妹在IG寫下：「生日快樂啊咘，你是姊姊永遠的寶貝」，而修杰楷也在這篇暖心祝福下，回覆4個愛心符號，可見一家人好感情。合照中，有咘咘剛出生、一家人日前慶生的照片，其中還有一張姐妹倆的日常，兩人似乎準備出門，都揹著背包、戴著口罩，特別的是，梧桐妹穿著黑色短裙，才16歲就擁有一雙逆天長腿，身材比例看起來相當好，而咘咘也站在一旁，和姐姐擺出一樣站姿，十分可愛。

梧桐妹6月滿16歲了，一雙大長腿遺傳媽媽的美女基因。（圖／翻攝自IG）

咘咘今年生日剛好遇到七夕，一家人依舊守在一起替她慶生，賈靜雯也發文感性說：「從出生妳就是個貼心乖巧的寶貝，從不讓媽媽覺得年過40有妳是件辛苦的事情」，並透露女兒的生日願望就是希望疫情從地球上消失，一句「好想不要戴口罩可以去公園玩」，讓當媽的她心疼又感動。

而梧桐妹今年6月也在IG興奮宣告滿16歲，同時曬和爸爸、繼母林若亞及小時候與賈靜雯的合照，賈静雯還特地畫素描送給梧桐妹，並揪修杰楷、咘咘和波妞拍拍短片合唱生日快樂歌曲送給她，一家人相當溫馨。