蔡政府原定發五倍券的計畫，在遭民眾普遍反彈後，已決定原由民眾付出的一千元，改由政府吸收，直接發五千元的振興券給人民。馬前總統辦公室今（16）日肯定蔡政府從善如流，但有九成民意希望發現金，且因疫情未歇，為避免領券造成群聚增加風險，仍盼望政府能體察民意，考量進一步以發現金方式代替五倍券。

馬前總統辦公室表示，對蔡政府改弦更張，直接發券，許多人說，這不就是12年前馬英九發的消費券嗎？總算是還馬英九公道了！馬前總統辦公室表示，是否還馬前總統公道並不重要，「還人民公道才重要！」而且蔡總統12年前擔任民進黨主席時就是主張發現金，建議蔡總統維持12年前主張，真正還人民公道。

馬前總統辦公室強調，消基會這兩天公布網路問卷調查初步結果，有高達90.2％民眾贊成發放現金，認為五倍券浪費資源又不環保，可見發現金是目前絕大多數的民意，建議政府應予正視。

馬前總統辦公室指出，目前疫情對製造業與外銷產業影響不大，有的反而逆勢成長。政府預測今年經濟成長可能超過5％，就是因為工業與外貿都不錯，真正需要紓困的是基層的服務業，尤其是小商家。而他們需要的，是快速獲得現款補助，因為他們收入減少甚至已經停止，而基層民眾拿到現款後，消費的對象多數也是這些基層服務業，所以發現款對這些民眾最有感。

馬前總統辦公室強調，發現款可以透過金融機構（銀行、信合社、郵局等等）轉帳，根本不收費用，而且匯款進民眾帳戶，何時去領由民眾自己決定，因此不會需要像票券一樣，必須排隊領取，這樣又減少群聚感染的風險；至於沒有銀行帳戶的民眾，可請村里長協助發放。

馬前總統辦公室指出，臺灣的經濟成長主要靠外貿，由於疫情對外貿影響不大，因此我們最需要的是紓困，而非振興經濟。廢止五倍券，是正確的第一步，但還遠遠不夠，尤其現在環境與12年前確實大不相同，因為疫情，更不適合群聚，發放現金既省錢，又快速，又實惠。先紓困，才能振興經濟，千萬不要本末倒置。