麟洛大排因豪雨造成潰堤，屏縣府正積極修復。(林和生攝)

上周西南氣流挾帶豪雨，3天內為屏東縣帶來超過2000毫米降雨量，使得萬丹鄉麟洛大排潰堤60公尺，屏東縣議員鄭張常敏16日邀集水利處及工務處到場會勘，當地村長莊裕新心有餘悸地說，當時拿著手機勘災，突然看到堤防潰堤崩塌，真的是跑給水追。

興全村長莊裕新指出，8月7日當天豪雨不斷，傍晚時分他循著村莊來到堤防，發現附近到處都是水，本想拿出手機拍照，突然間就看到潰堤，所幸水往另一處低窪地方流去，自己趕緊回到村莊廣播，要村民注意安全。

屏縣府水利處長江國豐表示，全長16公里的麟洛大排，損壞處約在水仙橋下游右岸，潰堤長度約60公尺，縣府第一時間從東港溪載運土方將缺口填高，接著利用太空包作為臨時堤防，就是避免還有大雨來襲，不要讓水溢流。

工班正積極搶修中，希望趕在8月底前能修復完成，江國豐也強調，已針對堤防損害原因展開檢討，此刻也將針對大排沿岸進行全面檢視，若發現嚴重裂縫，則會拆除修復。