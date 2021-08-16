南投中寮鄉蜂國蜂蜜莊園吳俊賢、劉京妮夫妻，參加今年全國國產蜂蜜品質評鑑，榮獲兩項眼蜜特等獎、一項荔枝蜜特等獎，一項荔枝蜜頭等獎，縣長林明溱（左）16日專程前往贈匾祝賀。（黃國峰攝）

由行政院農委會農糧署舉辦的2021年全國龍眼及荔枝蜂蜜品質評鑑，其中南投中寮鄉蜂國蜂蜜莊園吳俊賢所產荔枝及龍眼蜂蜜，雙雙獲得特等獎殊榮，其妻劉京妮也獲龍眼蜂蜜特等獎、荔枝蜂蜜頭等獎，南投縣長林明溱16日專程前往贈匾祝賀，並大力推薦南投尤其是中寮的優質蜂蜜。

吳俊賢、劉京妮兩位青農夫妻檔今年全國蜂蜜評鑑，囊括龍眼蜂蜜2個特等獎、荔枝蜂蜜1特等、1頭獎，南投縣長林明溱指出，中寮鄉盛產龍眼，是中部最重要的龍眼蜜產地，年紀輕輕只有40歲出頭的吳俊賢、劉京妮夫妻，鑽研養蜂不辭辛苦，克服氣候變遷衝擊及荔枝椿象蟲害威脅，一舉在全國蜂評鑑囊括雙料（龍眼、荔枝蜜）共3項特等獎，實在非常難得，蜂蜜是絕佳的養生健康食品，尤其是冰鎮鹼粽沾蜂蜜，透心涼又爽口，南投中寮的好蜜誠心推薦給大家。

吳俊賢、劉京妮謙虛的表示，他們只是做了照顧好蜜蜂的事，獲獎的真正得主應該是蜂國的百萬蜜蜂大軍，這項榮譽實在得歸功蜜蜂。今年碰上枯旱乾冷，中寮的龍眼蜜足足減產7成，他們夫妻只能帶著蜂箱，追逐絕無噴藥防治荔枝椿象的荔枝樹，及有較佳花況的龍眼林，放蜂採蜜，有時沒隔幾天就移動百萬蜜蜂大軍好幾次，最終採得約50加侖的龍眼蜜，最後特等獎龍眼蜜分裝後也只有400瓶左右。

吳俊賢說，為了保持味、嗅覺保持在最佳狀況，他們夫妻不抽菸喝酒不碰辛辣的食物，這樣才能分辨挑選出最佳的龍眼、荔枝花蜜，養蜂很辛苦，養蜂產業更是良心事業，希望蜂國的蜂群能持續為廣大消費者採製最優質的蜂蜜，同時獲得大家的肯定與愛用。