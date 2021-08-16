防疫警戒降級，隨著海灘及水域有條件開放，停擺近5年的台東縣卑南鄉杉原海水浴場， 將於21日由卑南鄉公所將邀請優人神鼓「擊浪杉原灣」，帶給觀眾1場「鼓聲圓滿」與浪濤沖擊的饗宴，並預計於24日視疫情降級情況正式啟用。

風波不斷的杉原海水浴場，原訂暑假前開放，逢疫情一延再延，目前修繕工程已全部竣工，包含整理閒置多年的周邊環境、修復毀損的木棧道及畫設停車格，並新設置沖洗區、茅草屋休息區等，救生瞭望台與浮球警戒線等相關救生設備，提供民眾安全、舒適的戲水環境。

迎接重生的杉原海水浴場，台東縣政府與卑南鄉公所將於21日下午4點半邀請神人優鼓「擊浪杉原灣」， 由震天價響的鼓聲，配合現場的浪潮，讓民眾享受1場鼓聲迴盪在浪濤的饗宴。

台東縣政府表示，防疫二級警戒持續到23日，因此杉原海水浴也預計在24日視中央宣布的降級狀況正式啟用，如果還是維持二級，遊客只能帶在沙灘上佩戴口罩遊憩，不能從事水域活動。

杉原海水浴場於1987年啟用，曾是許多台東人的仲夏回憶，縣府2004年BOT給業者蓋美麗灣渡假村，但因環評問題進入仲裁，在訴訟過程中，美麗灣業者還有管理維護，但是到了2016年即完全停擺，去年解約仲裁結果出爐，縣府應支付6.29億元買回建築物所有權與使用權，包括海水浴場。

杉原海水浴場管制範圍面積約100x100平方公尺，有8位合格救生員進駐輪班，未來除了開放游泳，也將規畫獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板及風箏衝浪等水上活動。