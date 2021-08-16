蔡洪美玉（前左）就有關金沙鎮太武渡假村的KTV遭錯拆的爭議，要求縣府面對事實，勇於承擔責任。（李金生攝）

湖下村民楊北京（中）就祖先墓地遭政府登記霸占，歸還過程還對民眾百般刁難，向縣府提出抗議。（李金生攝）

曾多次參選立委、縣長的前金門高粱黨主席洪志恆今天再偕10餘位民眾赴縣府陳情，在跪地說說、唱唱縣政規畫理念中，宣示明年將再投入縣長選舉，爭取為鄉親服務的機會。他強調「這次真的不一樣!」即日起也將下鄉聽取基層聲音。

洪志恆表示，他絕對不會被人搓圓仔湯，肯定會像前幾次參選到底，而他今天在縣府大門跪地宣示投入明年縣長選戰，也讓他成為楊鎮浯縣長競選連任路上，首位浮出檯面的可能對手之一。

當地民眾對此普遍認為，參選是每一位公民的權利，只要符合參選資格，都應受到尊重。

東吳大學法律系畢業，今年53歲的洪志恆，曾參選2013年金門縣長、2016年立委、2018年縣長和補選立委、2020年立委，均以低得票數落選，但他毫不氣餒，決心明年再戰。

被部分鄉親封為「歌王」的洪志恆，每回都用改編歌曲宣達自己的從政理念，為公辦政見會帶來輕鬆的話題。他也曾在金城鎮東門代天府廣場，對著宋楚瑜大唱心經，讓選民留下深刻印象。

洪志恆今天在縣府廣場說說、唱唱，大談有關金門轉型正義~無條件還地於民、強化金酒防偽，打開大陸市場和開發東半島，為未來銜接「金嶝大橋」做好準備等多項主張，並向衛福部長陳時中喊話，要求同意金大台籍學生優先於開學前，在台灣各縣市指定特約醫院或診所施打疫苗，確保醫療量能不足的金門零確診現況。

湖下村民楊北京也就祖先墓地遭政府登記霸占，歸還過程還對民眾百般刁難，向縣府提出抗議。另蔡洪美玉就有關金沙鎮太武渡假村的KTV遭錯拆的爭議，要求縣府面對事實，勇於承擔責任。金城分局長胡淑淨帶領10餘人到場維持秩序，過程平和順利。