雲林縣政府盼中央協助沿海清淤，解決淹水問題兼可補充外傘頂洲沙源。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣沿海地區因多處排水出海口海沙堆積嚴重，暴雨時不易宣洩，導致中上游出現積淹水災情，雲林縣政府16日表示已著手向中央爭取經費，改善有才寮大排出海口與箔子寮漁港周圍淤積問題，不僅可減緩豪大雨積淹水問題、解決漁港淤積現況，還可補充外傘頂洲沙源，一舉數得。

雲林沿海因近海沙洲持續往東南方移動，以及各排水溝土沙下移，造成沿海地區多處排水出海口海沙堆積嚴重，其中以台西鄉有才寮排水出海口最為嚴重，雲林縣政府礙於自籌經費有限，每年只能編列1500萬元清淤改善部分問題，今年縣府向中央爭取經費，希望進行大規模清淤工作。

縣水利處長許宏博表示，行政院目前規畫「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」，計畫以抽沙方式拋放近海海沙至外海，減少大排出海口淤積問題，並藉由洋流補充外傘頂洲沙源，縣府因此積極向中央爭取有才寮大排出海口與箔子寮漁港周圍清淤。

許宏博說明，縣府已連續4年編列預算清除有才寮大排出海口淤沙，但因經費有限，僅能改善部分問題，若中央能夠全力協助清淤，將可徹底改善雲林沿海排水出口淤積問題，進而縮短退水時間，解決長久以來的洪患問題，保障居民生命財產安全。

許宏博指出，箔子寮漁港外側沙洲逐年往南方與東方移動，在港口附近形成長帶狀淤沙，漁船進出港口至少要繞行2公里，嚴重影響漁民作業，若能把這些長帶狀淤沙清除，不僅有利漁民出海作業，雨水也可更快速流入海裡，還可為外傘頂洲挹注數十萬噸沙源，對雲林沿海整體發展有極大的幫助。