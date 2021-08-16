台中市大里區大元公園完工，面積約5500平方公尺，總工程經費2230萬元，公園景觀設計融入早期大里杙鹹菜桶等在地文化特色，全區鋪面順平無障礙，另設置輪椅族群使用的共融旋轉盤；市長盧秀燕16日視察表示，共融公園讓各世代民眾都可使用，疫情和緩、公園將開放給民眾使用。

台中市長盧秀燕表示，新建或整修老舊公園、廁所，以每年約50座公園推行，每座公園有獨自特色，其中大元公園全區無階梯，不管長輩、小孩、身障朋友等都可以使用，相信對在地社區情感連結會有幫助；此外，由於當地地勢較易積水，水利局更協助施作排水設施，盼減少淹水情形。

建設局指出，大里區舊名為大里「杙」（讀音同亦字），意指綁船的木樁，走在公園內隨處可見鹹菜醃漬桶，彷彿置身大里老街的「鹹菜巷」，另具有在地特色杙及桶的幾何線條融入鋪面、觸覺地圖及告示牌等景觀工程，公園頗具在地特色。

大元公園邀學者及遊具設計者、地方使用者及兒童、身心障礙團體等不同族群參與設計，除設置綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆外，更顧及身障者與幼童遊玩權益，設置輪椅式旋轉盤及可供3歲以下孩童使用的包覆型鞦韆，是大元里首座共融式公園。

建設局表示，大元公園原為閒置空地，基地內運用景觀手法及場域流線調整地形，營造地方環境美學，以環境生態化、在地風格化及體驗美學化3面向著手，塑造生氣盎然的孩子山丘、碗公休息站，讓兒童遊戲場與地貌結合，同時設置複層景觀植栽，提供民眾更優質的休憩空間。