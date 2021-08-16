衛福部食藥署昨天召開專家會議審查聯亞疫苗，審查結果因中和抗體數據未達食藥署標準，故不予核准專案製造。對此，媒體人「逆風的烏鴉」表示，近期有一篇報導指出，有一位國產疫苗的二期臨床男性受試者，打了第一劑，除了出現喪失味覺、舌苔變厚的反應外，還有個最恐怖的症狀是「GG發炎紅腫」。他坦言，自己是不會冒著GG發炎的風險去打的。

食藥署表示，8月15日邀請各專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案。經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，惟中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，建議不予核准專案製造。

對於聯亞EUA未能通過過，「逆風的烏鴉」臉書粉專16日撰文指出，從數字上，聯亞的中和抗體效價確實不如高端，所以沒通過也不是不合理。但他覺得，問題應該反過來看，因為從一開始，這就是個出錯題目的考試，不管誰通過誰不通過，在科學上都沒有任何意義。

「逆風的烏鴉」進一步指出，近期有媒體報導指出，有個五十幾歲的中年男子參加高端二期臨床，沒想到第一劑打下去，出現了喪失味覺、舌苔變厚，還有個最恐怖的症狀「GG(生殖器)發炎紅腫」。他向醫院回報了這個情況，結果確診了糖尿病，血糖指數超過400。於是，臨床試驗醫師把他的症狀歸因於「糖尿病引起」，而且判定他在打第一劑前，就是糖尿病的高風險患者。所以，他的症狀「和疫苗無關」。

「逆風的烏鴉」坦言，說實話，他也不信打疫苗會染上糖尿病。但換個角度說，該受試者GG紅腫發炎、喪失味覺等情況，都是和免疫低下有關，有沒有可能是疫苗讓這些這些症狀加劇了？這問題沒有答案，因為在臨床裡，這個案例就是被主持實驗的醫師歸因於「糖尿病」而不是「疫苗」。所以疫苗對於糖尿病潛在患者的風險，就是沒有評估。

最後，「逆風的烏鴉」強調，「我只知道對我來說，除了效力，我現在又多一個理由不打國產疫苗了，自己是不會冒著GG發炎的風險去打的」。