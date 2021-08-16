導演顏正國執導的國片《少年吔》原本5月將開拍，未料因疫情喊卡，隨著國內疫情趨緩，今（16）日特地選在高雄三鳳宮舉行開鏡儀式，祈求太子爺保佑電影拍攝期間平安。（柯宗緯翻攝）

導演顏正國執導的國片《少年吔》原本5月將開拍，未料因疫情喊卡，隨著國內疫情趨緩，今（16）日特地選在高雄三鳳宮舉行開鏡儀式，祈求太子爺保佑電影拍攝期間平安。（柯宗緯翻攝）

導演顏正國執導的國片《少年吔》原本5月將開拍，未料因疫情喊卡，隨著國內疫情趨緩，今（16）日特地選在高雄三鳳宮舉行開鏡儀式，祈求太子爺保佑電影拍攝期間平安。巧合的是，拜完後立即「發爐」，象徵好運到來，隨即劇組立即轉往高雄殯儀館做第一場景的拍攝。

今天顏正國率領主要演員黃尚禾、李千那、張寗、鐵齒、鋼鐵爸以及高雄市電影館館長楊孟穎、高雄三鳳宮董事長孫宗英、立法委員李昆澤服務處執行長劉文貴、雲林縣青工總會理事長許宥鵬及劇組工作人員等人拜拜，希望開拍順利。

電影《少年吔》由顏正國執導、原典國際影視製作有限公司製作，希望以此片向29年前的經典電影「少年耶，安啦！」以及名導演侯孝賢等人致敬。

侯孝賢導演在監製《少年吔，安啦！》這部電影時，為鼓勵因當年學壞不懂事的顏正國走回正途，居中讓他擔任主角，對於這份恩情顏正國一直放在心裡，希望以《少年吔》此片來表達對當年一起工作的叔伯們的尊敬與感念。

《少年吔》與29年前《少年吔，安啦！》同屬台灣寫實類型片，主要敘述關於台灣的警匪片，今天的第一個場景選在高雄殯儀館開拍，描述其中一場顏正國祭拜過世的阿嬤後，展開後續一連串的故事。

電影主角之一的黃尚禾，與顏正國合作過多部電影，當初接到邀約二話不說就答應參與電影拍攝，兩人之間默契十足相信會在這部電影中爆出更多火花。

值得一提的是，義氣相挺的李千那，當初連劇本都還沒看就答應顏正國擔任演員，而且大尺度的說任何角色都敢接，儘管放馬過來，可以看出兩人的好交情。