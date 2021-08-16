南投縣警局仁愛分局，圍捕山老鼠過程中，向山老鼠車輛開槍。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

黑色轎車在南投仁愛分局前360度迴轉衝撞員警，警開2槍狂追。（民眾提供）

南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警

南投仁愛分局前發生轎車拒檢，當街360度迴轉衝撞員警逃逸。（截自google map）

影》南投版《玩命關頭》！山老鼠衝撞員警山路狂飆 霹靂迴旋自撞護欄

南投仁愛分局前傍晚傳出車輛拒絕接受攔檢，衝撞攔檢員警事件，警方當場開2槍示警，但該拒撿車輛仍加速逃逸，目前正由警方追緝中。

據目擊民眾指出，傍晚約17：40分，仁愛分局員警在分局前方霧社街上，往清境方向車道執行例行攔檢勤務，但一輛黑色轎車未理會員警攔檢手勢，加速衝過攔檢站，並當街180度霹靂大迴轉掉頭，往埔里、萬大方向逃逸，民眾描述，過程中警方曾開2槍示警，現場並無人員受傷。逃逸車輛正由警方循線追緝中。