砰砰！南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 18:232021/08/16 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣警局仁愛分局，圍捕山老鼠過程中，向山老鼠車輛開槍。（民眾提供／黃國峰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣警局仁愛分局，圍捕山老鼠過程中，向山老鼠車輛開槍。（民眾提供／黃國峰南投傳真） 黑色轎車在南投仁愛分局前360度迴轉衝撞員警，警開2槍狂追。（民眾提供） 南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 南投仁愛分局前發生轎車拒檢，當街360度迴轉衝撞員警逃逸。（截自google map） 影》南投版《玩命關頭》！山老鼠衝撞員警山路狂飆 霹靂迴旋自撞護欄 南投仁愛分局前傍晚傳出車輛拒絕接受攔檢，衝撞攔檢員警事件，警方當場開2槍示警，但該拒撿車輛仍加速逃逸，目前正由警方追緝中。 據目擊民眾指出，傍晚約17：40分，仁愛分局員警在分局前方霧社街上，往清境方向車道執行例行攔檢勤務，但一輛黑色轎車未理會員警攔檢手勢，加速衝過攔檢站，並當街180度霹靂大迴轉掉頭，往埔里、萬大方向逃逸，民眾描述，過程中警方曾開2槍示警，現場並無人員受傷。逃逸車輛正由警方循線追緝中。 影》南投版《玩命關頭》！山老鼠撞警山路狂飆 霹靂迴旋自撞護欄 高雄市刑大遭搜索 員警疑洩密徵信社涉仙人跳剝皮案 #南投仁愛分局 #攔檢 #2槍 #攔查 #員警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南港午夜傳槍響！43歲女胸口中槍送醫搶救 10:432021/08/14 社會 「玩命關頭」桃園上演！歹徒躲警撞4車鑽車流 10:212021/08/13 社會 北市警攔查聞到K味 男子車上搜出槍毒 13:122021/08/14 社會 台中馬路又出現深坑「卡」車 休旅車單輪陷落 16:552021/08/14 社會 機房專騙大陸人 桃警從天降逮詐團8嫌 18:452021/08/14 社會 為1萬元當抓耙仔洩漏情資 高雄貪警換5年6個月刑期 08:072021/08/16 社會 改裝車擾人 汐止警2天舉發8件 11:012021/08/15 社會 安南區警民比挨批失衡 南市警允陸續補足 04:102021/08/16 地方新聞 新北女警不滿開紅單遭記2申誡 背後原因曝光 11:572021/08/16 社會 調查官徐宿良盜賣毒品獲利1.6億 首開庭全認罪 19:502021/08/16 社會 24歲男違停遇盤查逃逸 霧警逮回發現是通緝犯 18:212021/08/13 社會 員警盤查愛睏租客 男子竟自掏毒咖啡包 16:572021/08/14 社會 警靠「兩條辮子」查出身分 16年前旗津海域無名女屍回家了 09:422021/08/15 社會 社會熱門新聞 砰砰！南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 - 社會 影》南投版《玩命關頭》！山老鼠撞警山路狂飆 霹靂迴旋自撞護欄 - 社會 56歲女陳屍5星級飯店房內 初判吃東西噎死 - 社會 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 豪宅大樓貼滿「防颱咒」 竟是建商恐怖手段：強佔公共財 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。