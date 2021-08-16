該輛自小客車上午才剛保養完，不料途中就發生火燒車意外。(民眾提供)

台中市56歲的賴姓婦人，16日上午開車沿74快速道路南屯區高鐵站往台中市區方向行駛，途中引擎卻突然大量冒煙，賴女遂停靠路肩後，車體旋即起火燃燒，賴女與乘客（賴女婆婆）及時逃生；警方出動春社、烏日、西屯分隊5輛消防車、30餘名警義消到場撲滅火勢，所幸未造成傷亡，全案進一步調查起火原因中。

消防局表示，今天上午10時55分接獲報案，於中彰快速道路5.5K處發生火燒車，消防局立馬出動春社、烏日、西屯分隊到場救援，火勢於11時19分撲滅。

警方調查發現，著火的自小客車是由賴女駕駛，行經上述地點發現引擎突然大量冒煙，遂停靠路肩後，車體旋即起火燃燒。賴女與婆婆及時逃生，幸無造成傷亡。

賴女向警方指稱，該車於今日剛從保養廠保養完，不料竟在駕車返家途中引擎冒煙起火，現場火勢撲滅後，由南屯派出所員警於現場協助指揮交通疏導車流，並未造成其他車輛回堵或其他事故；警方會同車主聯繫拖吊業者將事故車輛移置拖吊場處理，全案進一步調查起火原因中。