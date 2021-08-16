大學指考放榜，台南市新營區私立南光高中，今年參加指考僅57人，各科達頂標計有25人，預估國立大學錄取率達56％。校方表示，今年全校3分之2學生已透過繁星、申請入學錄取理想大學，而此次指考因疫情而延後至7月下旬考試，比的是耐力及體力，然而成果依然豐碩，令人振奮！

南光高中這次第三類組最高分為學生吳逸彬453.7分，他因學測成績未符合個人之期待，毅然決然參加指考，疫情關係在家自讀，除透過線上提問學校老師，也會找網路上的試題來練習，預計以清大物理系或交大光電系為目標。

第二類組最高分陳佳豪372分，他原已透過申請入學錄取成大化工系，覺得可以再考得更好，下定決心全力再衝刺一次，而參加指考，由於高一、二參加「程式設計社」，未來想以資工系為主。

第一類組最高分邱郁翔452.6分，其國文、英文、數學乙達頂標，達到清大、政大、交大、成大等多系所錄取標準，因當初學測數學未盡理想，不想屈就學測成績而低填，於是再次挑戰自我，未來以財務金融或財務管理為主。

校方表示，對於學生校系選擇的輔導，學校向來標榜多元價值，鼓勵學生適性發展、選其所愛，學生「挑戰自我、勇敢逐夢」的事蹟所在多有，值得成為學弟妹們的楷模。