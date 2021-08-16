隨著疫情警戒降級，台中市海線某OUTLET推出一年僅兩次的「最強買物祭」，8月20日至9月5日全館下殺2折起，並同步舉辦APP會員與聯名卡友「雙會員週」，獻上點數加倍與消費折抵回饋；同時延續去年好評熱潮， 27日起推出「巧虎夏日冒險小勇士」探險遊戲區，入內拍照及闖關通通免費。

OUTLET業者打造「尋寶海洋」，讓小朋友跟著桃樂比搭上潛水艇，在蔚藍深海世界中躲避鯊魚追擊、勇闖海草迷宮。遊戲區內有巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙，100％還原的一比一等身公仔，可以一起同框拍照記錄冒險之旅。

業者指出，只要在遊戲區完成任務並解開寶箱密碼，憑當日不限金額發票，還可兌換可愛巧虎頭套；憑限定聯名卡和單筆刷滿額，再贈巧虎練習用水杯或造型筆袋。

業者表示，「最強買物祭」全館最低2折起，期間只要單筆滿額，就可參加iPad Pro、Apple Watch、iMac、HomePod mini抽獎活動。指定期間單日累積消費滿8萬元，則送Panasonic直流電扇或智慧電子鍋。

「巧虎夏日冒險小勇士」互動遊戲區開放期間，將定期進行遊戲區清潔與消毒，並由現場工作人員控管入內人數、排隊動線與人流、隨時佩戴口罩與保持社交距離等措施。