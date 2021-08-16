衛福部長陳時中今(16)日公布，國產聯亞疫苗無法取得緊急授權EUA，前台大感染科醫師林氏璧在記者會後表示，一個月前高端通過EUA時他就曾預測，聯亞照這樣的數據滿危險的，就算通過也是低空飛過，他並點出關鍵就在於聯亞的中和抗體濃度。

今增8例本土 聯亞疫苗EUA未通過 陳時中最新說明｜2021.08.16

衛福部食藥署昨(15)日召開專家會議審查聯亞疫苗，21名專家中，有17人投下不同意票、4人要求補件再議，因此不予核准專案製造，至於已簽訂的500萬劑疫苗空缺，陳時中則表示，因國內採購的疫苗量已足夠，應不用太過擔心。

林氏璧今天在臉書上表示，他一個月前就曾在podcast節目中提到，國人打完AZ的中和抗體是200上下，打完高端的中和抗體是AZ對照組的3.89倍，至於打完聯亞的中和抗體是102.3，他當時就說，「照這樣的數據的話滿危險的，就算通過也是低空飛過，今日果然沒有通過」。

林氏璧指出，關鍵就是「聯亞的中和抗體在統計學上沒有證明自己的濃度沒有比AZ低」，他並強調是雙重否定，所以腦子要轉一下。林氏璧同時轉述中研院生醫所兼任研究員何美鄉曾說過，聯亞是小分子疫苗，較難產生夠高的中和抗體，林氏璧則呼籲聯亞繼續努力，並說「現在聯亞已經審完，坐等高端公布更詳細的資料」。