水利局沙腸袋工程施工中。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

水利局沙腸袋工程完工。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安濱海樂園及周邊地區長年季風吹拂，加上海堤外沙灘受海水侵蝕及泥沙淤積，風季時風沙問題影響居住及遊憩品質，台中市觀旅局盤點大安區五甲漁港以南北汕海堤外土地，分屬為不同權屬機關管理，市府跨局處協調合作，逐年投入經費推動植樹作業，期提升當地生活品質及更舒適遊憩環境。

觀旅局表示，大安濱海樂園冬季受東北季風嚴重侵襲，防風林對海岸地域飛沙安定、農作物生產及生活環境的保護極為重要，此次選擇在靠近五甲漁港往南區域，栽植耐旱、耐鹽霧的防風樹種如木麻黃及黃槿，藉由樹種的防風擋沙功能，減少飛沙對濱海地區的侵襲。

觀旅局說明，市府持續跨局處協調合作，早期2017年由農業局種植約2100坪之樹苗，至今部分樹木已長成大樹，農業局近期也規劃辦理約1500坪新植作業。另外，水利局已於6月份完成沙腸袋工程，藉以增加沙灘續沙能力後，再由農業局接續種植防風樹種。

觀旅局也積極爭取經費推動防風林植樹，預計在五甲漁港南端海堤內一處國有地種植400株木麻黃及600株黃槿，其面積廣達1300坪，目前正在辦理用地取得作業，預計9月可以開始種植。

此外，觀旅局也將邀請林務局共同研商合作造林事宜，期能透過中央及地方的合作，廣植濱海防風樹種，以改善大安區長年風沙問題。

觀旅局指出，為確保大安濱海露營區新種植栽的存活率，定期每季邀請國立中興大學植物教學醫院樹醫生至園區進行植栽健康檢查，並督促委外經營廠商評估在合宜的季節補植較大型防風樹種，希望透過樹醫生提供的專業建議，建立適合濱海植栽生長的環境，並維持生物多樣性、環境永續發展。