陳映君將信仰結合當地小吃賦予新意，將這12家老店重新包裝行銷，帶來新的話題。（陳映君提供／張毓翎台南傳真）

出生台南學甲的台灣科技大學研究生陳映君，透過群眾募資平台發起地方推廣活動，以主祀保生大帝的「慈濟宮」為中心，串聯周邊超過26年的12家小吃店參與計畫，將當地信仰結合小吃賦予新意，創造出12道「保你甲（呷）平安特餐」，如「保你滿麵春風」、「保你聞雞起舞」等，將老店重新包裝行銷，帶來新的話題。

陳映君說，每當提及自己的故鄉學甲，多數人都說：「沒聽過」，但談起台南新營、麻豆等地，朋友就比較耳熟能詳，感慨於家鄉人口流失，於是執行這項計畫之前，她在網路做問卷調查及實地訪查，得知外地客來學甲多數都是為「吃美食」。

以「美食」做為出發點，陳映君決定辦一場地方推廣活動，台南市長黃偉哲在臉書支持宣傳，她原本預計募資3萬元製作宣傳物，如宣傳海報、宣傳吊旗等，結果開放後不到2周就成功達標，而募得資金扣除活動所需之餘款，將全數捐贈給當地公益團體。

原本陳映君計畫在慈濟宮舉辦1天的大型美食活動，但疫情打亂原先規畫，不過宗旨不變，改為在12個店家放置廣告版、QR-code及打卡牌，供大家掃碼參加。她說，「學甲尋保大作戰」從8月26日到8月31日期間，凡消費掃碼填寫問卷，即有機會抽20項平安好禮。

陳映君補充，除了12家店，老塘湖藝術村及周邊3家飲料店也加入行列，期間商店會推出相關優惠活動，也不能錯過。今年籌備時間較趕，希望未來可以跟公部門更多合作，讓串聯整合更多店家，把活動愈辦愈大。這次相關活動詳情可至「支援偏鄉大作戰【學甲地方推廣計畫】」FB粉絲團查詢。