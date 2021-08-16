台東縣政府公告，自明日起至9月15日止將分2階段開放自由撿拾漂流木，民眾可進入公告之範圍內以徒手方式自由撿拾，但不開放使用機具。

第1階段為8月17日起至31日止，每日上午9時至下午4時，開放該記號區域由設籍當地鄉、鎮、市之居民得撿拾；第2階段則為9月1日起至15日止，每日上午9時至下午4時，擴大開放對象為設籍於台東縣之當地居民。

開放漂流木撿拾期間，縣府與台東林區管理處將在中華大橋往活水湖方向橋下、台東林區管理處成功工作站及大武工作站等3處聯合設置林產物檢查站，撿拾之民眾需前往登記。