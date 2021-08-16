為協助區內廠商了解疫情衝擊、各國逐步解封並重啟經濟活動後，全球半導體及面板光電產業發展情勢，以及區內廠商未來經營可能面臨的機會與挑戰，經濟部加工出口區管理處中港分處16日舉辦半導體及面板光電產業發展趨勢線上研討會，邀請DIGITIMES創辦人黃欽勇社長擔任講師，他表示，疫情若能在疫苗覆蓋率受到控制，下半年市場將逐漸回溫。

今日研討會以「半導體」與「面板光電」為雙主軸，黃欽勇指出，COVID-19疫情蔓延，雖對經濟與產業造成衝擊，卻也衍生出新商機，疫情若能在疫苗覆蓋率受到控制，下半年市場將逐漸回溫，未來人工智慧AI、3D感測、智慧車及5G，將成為引領半導體及面板光電產業成長的關鍵。

黃欽勇另分析建議，台灣廠商可強化相關晶片、面板布局，與全球供應鏈移動趨勢接軌。此次活動計有30多位廠商代表參與，會中充分交流，互動熱絡。

中港分處表示，隨著疫情趨緩，全球經濟活動已漸回溫，疫情帶動之遠距上班與遠距教學，改變人們既有生活與工作模式，相關產品也發展成為長期之商機。政府因應國際情勢變化，推出相關政策及配套措施，鼓勵國內優質企業持續投資研發創新，並輔導製造業升級轉型及推動智慧機械發展，為台灣經濟發展邁入嶄新的時代。

中港分處指出，本次活動期能協助廠商掌握最新產業趨勢，分處將持續鼓勵園區廠商增資擴展，形塑中部地區最具特色的面板光電及半導體產業聚落，發揮群聚經濟的加乘效益，帶動科技產業園區產業動能及創新發展。