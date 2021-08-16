水裡去、火裡來的打火兄弟，消防配備不能少？市議員張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻今天於警消環衛質詢時，關心台中市消防人力及裝備狀況，要求消防局盡速補足消防員額，並且檢討汰換老舊消防裝備。消防局長曾進財說，市長盧秀燕很支持消防人員及消防設備的預算。

市議員李榮鴻說，根據審計部台中市審計總決算審核報告，到去年底為止，台中市消防局的消防衣有55.96％超過耐用年限；氣瓶有56.82％超過耐用年限；面罩有65.73％超過耐用年限；熱顯像儀有76.12％超過耐用年限；救命器更有高達95％超過耐用年限，消防裝備超過耐用年限比率高得嚇人，讓人擔心消防人員值勤時的安全。

消防局長曾進財解釋，消防裝備廠商在出廠時並沒有訂定使用年限，但是產品出售給公家機關，礙於公有財產列管規定，就必須訂出使用年限，以作為後續汰換的依據，事實上，很多消防裝備如果如果保養得當，可以使用3年至10年，但以救命器為例，市府列管財產規定就是統一訂2年，才會導致超過使用年限的比率偏高。

市議員李榮鴻說，如果消防局覺得使用年限訂定不恰當，就該檢討修正，否則時間一到，外界就會質疑逾期使用的比率過高，也造成恐慌。

張廖乃綸指出，無論如何審計處已經糾正台中市消防裝備多數超過使用年限，消防局定了使用年限往後如果發生意外，會被追究責任歸屬，消防局一定要好好檢討。此外，去年消防局編列充實及汰換消防車輛與裝備器材預算為1億2622萬，實現數卻只有2988萬，金額不到四分之一。人命關天，設備或人力都要盡快補足。

張瀞分表示，台中市消防人力預算員額為1811人，實際員額只有1677人，還差一百多人沒補足。如果沒有足夠的人力和物力，如何做好救災、救護工作？如果沒有良好的消防裝備，如何叫打火弟兄放心衝鋒陷陣救災，並且提高救災效率？人力不足的問題一定要超前部署，盡快補齊。

消防局長曾進財強調，消防裝備使用年限訂定不恰當確實會導致外界誤解，消防局會進一步研究檢討。至於採購消防設備預算執行率較低，是受新冠肺炎疫情影響，消防車交車比較慢，事實上消防局都已經發包採購。此外，台中市消防人力預算員額為1811人，要進用新人必須先由消防署規畫招生，並經過約2年培訓期，預計112年、113年分別會補90人，市長盧秀燕也很支持消防人員及消防設備的預算。