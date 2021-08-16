塔利班（Taliban）迅速擊潰政府軍，攻下阿富汗首都喀布爾（Kabul），並宣布和平轉移政權，引發全世界關注。對此，中廣董事長趙少康問蔡英文總，若他日台灣面臨同樣的局面，她的選擇是辭職走人，還是拚到最後一支掃把？趙少康更要蔡英文要想清楚，台灣到底要和、要戰？

趙少康今(16日)在臉書上表示，美國撒手撤軍下，阿富汗政權在短短一個月就變天，面對塔利班攻克首都，美國卻只忙著派兵協助撤僑，絲毫沒有要協助原政府抵抗塔利班的企圖，「看在台灣眼裡，還能繼續緊抱美國大腿，不知危之將至嗎？我要問問蔡英文總統，如果被兵臨城下的是台灣，你的選擇是辭職走人還是拚到最後一支掃把？」

趙少康直言，民進黨長期麻痺台灣人民，洗腦「中共不會打台灣、美國會幫助台灣」，把2300萬台灣人的命運交在中美兩大國手上，但現在不只阿富汗被美國放棄，越戰更是前車之鑑，而阿富汗政局引發全球關注，蔡英文不僅沒有召開國安會議或做出任何應對，臉書歌舞昇平好似什麼事都沒發生，至於綠媒《自由時報》更是「逆全球」，相關報導的篇幅與版面都小得不合理，儼然「生於憂患、死於安樂」。

趙少康認為，面對2300萬人安危，蔡英文要想清楚，台灣到底要和、要戰？和，要怎麼和？戰，要怎麼戰？但是以台灣現況，如果要戰，國軍改募兵制，役男只需要服四個月兵役，根本無法應付爆發全面戰爭時的國防需求，我們現在這些兵能戰嗎？能撐多久？若蔡英文決定要戰，不只要恢復徵兵，甚至還得效法以色列，男女都要服兵役並接受最嚴格的訓練，力求全民皆兵，還要追求更進步的現代化武器，不然怎麼與中共抗衡？

趙少康問蔡英文，「假如是你像阿富汗被兵臨城下，會選擇拚下去打到最後一支掃把，還是辭職坐飛機走人，以保全老百姓免於烽火？同時，國軍將領們，會選擇打都市巷戰還是投降？」