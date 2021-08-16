台東郵局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由卸任局長許健雄移交印信予新任局長蔡光揚，並由中華郵政副總經理邱鴻恩擔任監交人，因受新冠肺炎疫情影響未邀請外賓觀禮，儀式簡單隆重。

新任局長蔡光揚表示，自身非常喜歡台東的環境，很高興能調到好山好水的台東，將在許局長及歷任局長所建立的基礎之下，帶領著團隊延續各項好業績及好政策，有信心能將郵政服務做的更好。

卸任局長許健雄說，感謝服務期間所有優秀員工的通力合作，在過去兩年多的時間裡一起為台東郵局打拼與努力，讓台東郵局創造亮點，交出一張漂亮的成績單，心中滿是感恩與不捨。

監交人邱鴻恩指出，表示，許健雄局長個性熱情，做事霸氣有魄力，感謝許局長過去兩年多在臺東郵局的貢獻，尤其在各項業務績效方面都有非常亮眼的成績。

邱鴻恩也肯定新任局長蔡光揚過往的歷練，蔡光揚曾擔任澎湖局長、高雄郵局郵務科科長及營業管理科科長，經歷豐富且在各方面表現皆非常優異，相信這些經驗足以帶領台東郵局創造另一巔峰。