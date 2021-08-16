各級學校將於9月陸續開學，市議員張瀞分、張廖乃綸及李榮鴻今天質詢時，關切防疫作業及疫苗供應情形。要求中央補足疫苗，盡快讓還沒施打疫苗的學校及補教界教職人員全數打完，讓孩子能回到學校上課；針對65歲以上老人家施打第二劑疫苗，也該回歸地方政府民政系統造冊。

新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒從5月19日起到7月27日才降為二級，雖然降為二級，但防疫不能鬆懈，民眾也還無法恢復正常生活。

張廖乃綸說，台中市新冠肺炎疫苗第一劑施打人數已經突破百萬人。18歲以上市民疫苗施打涵蓋率已達42.63％、全人口施打涵蓋率已達到35.46％，但不可否認疫苗還是不夠，以18歲以上的市民來說，還有將近135萬人還沒打到疫苗。

張廖乃綸指出，學校停課這麼久，線上教學亂象頻傳，家長、老師和學生都很關切到底高中職及國中小9月能不能如期開學，先前教育局統計，國高中、國小老師及及補教人員，大約還有八千多人還沒打疫苗，這部分衛生局要盡快安排施打。

衛生局長曾梓展說，中央原先回報台中市造冊的老師還有二千多人沒打疫苗，但教育局重新整理造冊後約有八千多名老師沒打疫苗，衛生局會努力盡快安排施打。

李榮鴻則質疑中央疫苗分配不均，他住在高雄的朋友很多人都已經打了第二劑，台中市卻還在苦苦等待，李榮鴻進一步指出，中央疫苗政策亂糟糟，一開始由地方造冊，現在又改由唐鳳系統登記，很多長輩不會上網，也不知道怎麼登記，尤其是偏鄉地區的長輩根本對3C一竅不通，要他們上網登記形同惡整？

李榮鴻要求65歲以上第二劑疫苗，中央應該下放給地方民政系統來統一登記安排施打。

張瀞分說，疫苗在這場防疫戰裡面扮演關鍵角色，國際上已經有國家已經開始打第三劑，有的國家疫苗充裕人民打疫苗還能得到獎勵，但台灣疫苗嚴重不足，只能苦苦等待疫苗。

張瀞分指出，「救急要現金、防疫要疫苗」，中央要紓困不直接給現金，卻砸大錢印振興券，而台中市18歲以上市民還沒有施打疫苗的比率將近六成，甚至很多執行公務的第一線人員也還沒有打到疫苗？這些人什麼時候可以打到疫苗？已經施打第一劑的民眾，什麼時候可以打到第二劑？中央一延再延也給不出明確答案，台灣人民真的很可憐，地方防疫單位也很無奈。

衛生局長曾梓展則說，如果疫苗足夠，很多事都可以做，但是沒有疫苗，就是有心無力。