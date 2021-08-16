嘉義市長黃敏惠（右二）向文化部長李永得（中 ）積極爭取文化建設經費。（廖素慧攝）

嘉義文化創意園區8月起由文化部接管，園區19棟建築物還有16棟未取得使用執照，文化部長李永得今天南下嘉義，承諾全力協助園區藝文業者持續營運，積極處理硬體建設不足的部分，嘉義市長黃敏惠也為打造「文化新絲路」計畫，爭取10億經費。

李永得偕同文化部官員16日下午訪視嘉義文化創意產業園區、參訪嘉義市立美術館，嘉義市長黃敏惠、立法委員王美惠、洪孟楷陪同。

王美惠指出，8月1日起文化部已接管嘉義文創園區，由於目前文創園區的大部分建物尚未合法化，19棟建物僅有3棟取得合法使用執照，希望文化部對於建物合法化的問題趕快規畫，未來1年儘速讓建物取得使用執照。

洪孟楷也督促文化部持續維護現有園區內廠商權益、增設停車空間、空間運用要更有彈性等，以期嘉義文創園區成為嘉義市文化觀光亮點。

黃敏惠表示，嘉義市「文化新絲路」計畫包括嘉義文創園區、嘉菸夢工廠、嘉義市立博物館、嘉義總圖書館、嘉義舊監獄及嘉義市立美術館等主要文化場域，約需10億元經費，嘉義文創園區及市立美術館是「文化新絲路」的起點，期待中央支持地方共同合作，讓嘉義的文化更有亮度。

李永得表示，文化部接管嘉義文化創意園區先以1年為期限，儘速在這段期間做好園區內的基礎設施，並全力協助繼續留在園區的廠商正常營運，並努力讓園區變得更好，再引進年輕人喜歡的藝術聚落，作為年輕人發展藝文的中心。

李永得表示，文化部全力支持嘉義市立美術館、嘉義舊監等文化設施，與地方共同打造特色文化新亮點。