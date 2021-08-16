桃園市長鄭文燦13日表示桃園市開放打籃球，但仍要戴口罩，台北市長柯文哲大酸「請鄭示範怎戴口罩打籃球？」不過北市副市長蔡炳坤宣布24日起可打籃球，北市體育局長李再立更說「還是要戴口罩打」。北市議員許淑華怒嗆，柯為政治口水自打臉，且對於9月1日開學，北市府稱9成1國小都準備好隔板，事實上根本是扯謊，光信義區國小一半都沒隔板。

李再立表示，知道年輕市民都喜歡打籃球，打籃球很難保持社交距離，打得火熱時，要戴著口罩難度也高，可能會露出鼻孔，盡管戴著口罩打球，是一個很大的挑戰，不過還是呼籲市民降低運動強度，還是要把口罩戴好，保護自己也保護別人。

許淑華痛批，政策要一視同仁，各縣市都有些想法，但不要口水戰，柯嗆完鄭文燦，結果又自打嘴巴，現在陷入自亂陣腳的窘境，不要網路風向講什麼就怎樣處理，也別為蹭聲量而製造一些話題，市府這些基層公務員維持整個政府程序，卻每次都為柯的話疲於奔命。

「柯就是在攻擊2024可能被拿出討論的總統人選！」許淑華炮轟，市府團隊精神的整合度不足，上面的高層在玩政治手段，但在執行政策上是各局處才清楚，就會變成打臉高層，每天下午3時許的記者會都政治口水、無意義，柯都把鄭文燦、高雄市長陳其邁當成2024假想敵，沒關心民眾真的要什麼。

北市府發言人陳智菡回應，戴口罩打籃球的確很辛苦，但按照指揮中心指引還是不開放，所以兩害相權取其輕，有籃球愛好者願為自己喜歡的活動做適度犧牲，所以還是用此防疫指引規範。

另外，針對9月1日開學，有9成1國小準備好隔板，許淑華揭露北市府在扯謊，光她的選區信義區9所小學中，就有5所小學都還沒有隔板，其中光復缺2067片、永春缺580片、興雅缺910片、信義缺841片、三興缺650片，一半的小學都沒，北市府有1億多募款經費都不拿來用作採買，因此她自己已幫這些國小爭取購買隔板，痛批柯市府說法跟實際基層情形都不一樣。

陳智菡再回應，開學前一定會將隔板都準備完畢，另外關於請防疫假線上上課，以及線下上課的混班一事，教育局已在演練，各種方案都在做準備研擬。