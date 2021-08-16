P.LEAGUE+高雄鋼鐵人球團16日宣布，與選秀第5順位林均濠完成簽約。林均濠今將動身前往高雄，他也透露，相當期待南部的新生活以及好天氣，希望「雄親」們可以為他加油。

畢業於台灣藝術大學的林均濠，UBA生涯最後一季繳出亮眼成績單，其中三分外線能力進步顯著，命中率來到3成7。他表示：「方法沒有別的，就是全神貫注地練習，讓肌肉記憶出手動作。」

林均濠也特別感謝教練，讓他有一個完整的場地練投。談到球團未來可能設定他成為3號位置球員，他興奮地說：「我很期待可以打到3號，以我的身高打4號太矮了，希望以後可以多往外面打，在這個位置上能有更多進步。」

林均濠生涯將首度「南漂」，談到對於高雄的印象，他表示，以前HBL到高雄中學打比賽，很明顯感受到主場優勢，也幾乎都會爆滿，「有次對到南部學校，我要站上罰球線的時候，飽受噓聲，但我知道南部球迷就是非常支持他們自己的隊伍。」相信未來雄親們也會成為林均濠最堅強的後盾，讓熱情加油聲變成他的高雄日常。