「台灣國立大學系統」（NUST），結合11個國立大學的資源，可以跨校選課、跨校雙主修或輔修，暨大校長武東星，向準大學生們招手，提供優渥獎學金及與國際接軌優勢。（暨南國際大學提供／黃國峰南投傳真）

今年大學指考，16日寄發成績單，18日起就可上網選填志願了，國立暨南國際大學16日指出，教育部今年2月核定通過成立「台灣國立大學系統」（National University System of Taiwan NUST），結合11個國立大學的資源，可以跨校選課、跨校雙主修或輔修，考生選填志願時可納入考量。

暨南大學指出，NUST的成員包含國立中興大學、暨南國際大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學、高雄大學，共11所國立大學，編列2200萬的預算，尋求教學資源、研究發展、圖資網路、國際事務、產學智財等多面向的連結。透過互補效益，擴大合作基礎，創造跨域性的綜效，提升台灣國立大學的競爭力與能見度。

這11所國立大學的短期目標可以透過課程、師資、圖書、資訊、設備共享機制，逐步整合各校資源，提升各校學習環境並追求教學創新。長期目標可以深化大學與產業上、中、下游之互動，讓學術研究能量協助產業升級，讓中臺灣成為高科技經濟產業的發動機，協助中臺灣綠色科技產業的深耕與發展。

暨大校長武東星，向準大學生們招手，暨大有10多種各式的獎助學金，每月有可領1萬元以上的機會，且暨大國際生的比例高居全國大專院校第3名，僅次於台大與台科大，並特別強調國際連結與選送優秀學生出國，參與海外研修的同學可以領到5萬到30萬不等的補助。

暨大指出，在疫情不確定的時候，各大學更可以靈活地進行跨校選課，同時辦理跨校修習雙主修或輔系，相互承認學分。NUST成立跨校通識課程、國際講座巡迴系列等教學資源共享，透過教學網絡，提供更優質、多元且開放的學習環境，真正落實平等受教權。