陳竹昇（左）《俗女養成記2》與女兒謝盈萱坐在屋頂談心，被發現刺青刺了一半。（華視、CATCHPLAY提供）

陳竹昇（左）《俗女養成記2》與女兒謝盈萱坐在屋頂談心。（華視、CATCHPLAY提供）

楊麗音（左）、于子育的《俗女養成記2》的「劇中劇」演出笑翻觀眾。（華視、CATCHPLAY提供）

陳家逵（左）在《俗女養成記2》與宋偉恩規劃幸福的英國生活。（華視、CATCHPLAY提供）

華視、CATCAHPLAY台式新喜劇《俗女養成記2》15日播出「第二帖」，收視與流量再創新高，平均收視達3.7，45-54歲收視更突破5.86；CATCHPLAY＋影音平台註冊會員數也再攀升3倍，網友狂讚「嘉玲媽和嘉玲嬤的合體演出百看不厭」；當晚收視最高點4.17落在「嘉玲爸」陳竹昇和「陳嘉玲」謝盈萱父女屋頂談心橋段，而「陳嘉玲」穿著護士服去找男友「蔡永森」調情求愛的段落也是收視高點，結果一旁「抬頭觀戰」的烏龜，則意外引發網友熱烈討論！

謝盈萱劇中被醫師判定有「早更」現象，為了證明自己沒有性慾低落的問題，換上性感護士服向男友求愛，卻因感覺一旁的寵物烏龜「雨傘」一直看自己而性致全消。網友直呼「烏龜好可愛」，還笑問「烏龜有其他的暗示嗎？」連陳家逵看到這段「烏龜抬頭觀戰」的戲，也在映後直播問導演嚴藝文：「導演應該有特殊暗示？」嚴藝文笑著回說：「烏龜有的時候脖子就會自己伸很長好嗎？」並表示之所以會選擇烏龜當寵物，是配合劇中「蔡永森」的憨厚個性，有一個訴說心事的對象。

劇中陳竹昇飾演的「嘉玲爸」一個人逃離病房，不服老跑去刺青，結果因為怕痛，想刺的「老當益壯」4個字沒有完成，在屋頂跟女兒談心時，刺青部位被謝盈萱意外打中痛得哀哀叫，笑翻不少觀眾，但下一秒又向女兒告白說出：「少年時爸爸想做的事情好多好多，卻都沒做，想說還有時間慢慢來，怎麼知道時間一下就過了，才發現自己什麼都沒做」，讓觀眾和網友看著笑著笑著又哭了！

謝盈萱表示，很喜歡這段跟爸爸屋頂談心的劇情，因父女都遇上了一樣對老去的恐懼，當下她很安心地交給陳竹昇來引導帶戲，「聽著竹昇哥飾演的爸爸說著對死亡的焦慮，他開口不到幾句話，我馬上就眼眶紅了。他演的爸爸真的會讓我在演女兒的時候，很敢去對他任性還有撒野，他就是那種大家夢寐以求的爸爸。」

另外一段讓許多觀眾感動的劇情，就是「陳嘉明」宋偉恩為了不想離開年邁的父母，選擇取消和另一半「許建佑」陳家逵去英國的計畫，在映後直播中宋偉恩被問及現實生活中如果面臨類的選擇時，他表示確實很難做出決定，但也因為這兩年的疫情的關係，讓他越來越看重家人，坦言：「會有一種害怕失去親人的感覺，希望多一點時間陪伴他們。」是否曾有遠距戀情的經驗？宋偉恩笑說：「我個性不可能遠距的呀！我是馬子狗！」透露自己比較沒有安全感，如果談戀愛會很黏，還會上下班接送，如果遇到遠距離的戀愛，他會直接選擇不要，讓眾人感到相當意外。

《俗女養成記2》集結第一季原班人馬，由導演陳長綸、嚴藝文共同執導，謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、藍葦華、于子育、楊麗音、夏靖庭、宋偉恩主演，並新加入天心、楊銘威與李國毅等重量級卡司。