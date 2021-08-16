華山基金會彰化區今年共推出限量1.5萬斤60年老欉麻豆文旦義賣，每箱10斤、愛心價750元，盼彌補孤老服務經費的不足。（彰化華山基金會提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠疫情影響各行各業，更讓社福團體捐款下滑、募款艱困，防疫第三級警戒期間，彰化華山基金會6、7月收到的劃撥捐款，就比去年同期銳減6成，因而衝擊到1700名孤老的服務；華山彰雲嘉區區長林秀儀呼籲各界多多捐款幫助弱勢長者，今年也整合麻豆柚農，推出限量老欉文旦義賣，盼各界踴躍認購，幫助彌補經費缺口。

疫情嚴峻期間，許多弱勢長者宅在家、足不出戶，不只生活圈受到限縮，加上數位落差，資訊E化能力不足，對疫情發展動態、疫苗資訊都認識不足，影響弱勢長者不安與焦慮心理。

華山基金會自疫情三級警戒開始，適時提供最新防疫資訊與關心施打疫苗所需協助，並維持必要性的協助，減輕孤老無助感。中秋節前夕，華山彰化區挑選麻豆優良柚農合作，限量推出60年老欉麻豆文旦義賣，義賣所得將用於弱勢三失老人服務，照顧地方弱勢長輩。

林秀儀說，今年共推出限量1.5萬斤60年老欉麻豆文旦義賣，每箱10斤、愛心價750元，且全台免運，她也感謝在地愛心企業弘裕公司董事長葉明洲率先拋磚引玉，大方認購約200箱，號召眾人一起做公益。

另外，呼籲各界踴躍支持2021愛老人中秋亮起來「送愛到家～因為有您」，每月1250元，點亮長輩的的幸福，可電洽04-8366755找黃小姐洽詢。