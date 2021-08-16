美國決定撤離阿富汗原本想要集中力量對付中國，但是阿富汗政府卻毫無抵抗地丟盔卸甲倉皇逃逸，外媒對此分析認為，美國的如意算盤落空了，對美國精英階層來說，大國間的競爭並不在近期議程上，拜登必須就美國的信譽問題建立一個新的共識，而白宮宣布預定12月初舉行的民主峰會可能也會受影響。

《環球時報》引述《日經亞洲評論》的分析稱，全球目睹塔利班重新掌控阿富汗、美國倉惶撤館，顯阻礙了拜登將注意力聚焦於中國的努力。對阿富汗局勢快速崩解，白宮面臨的批評聲也不斷加劇，美國總統拜登將外交政策重點放在中國上的努力也陷入混亂。

報導說，隨著塔利班快速進軍喀布爾，阿富汗總統加尼逃往國外的消息傳出，千里之外的美國也迅速行動，拜登和副總統哈里斯與其國家安全團隊召開視訊會議進行緊急會談，討論了喀布爾的安全局勢、在阿美外交人員及其家屬的撤離等。

分析稱，美國20年耗費投入大量軍力仍令阿國政府無力抵抗塔利班，拜登政府一邊面對質疑，一邊迫收拾殘局。分析人士認為，政治日程可能是拜登考慮的另一個因素——隨著2022年11月中期選舉的臨近，從政治角度來看，現在面對不可避免的混亂似乎比明年更好。

報導說，當拜登政府宣佈從阿富汗撤軍時，他說他正結束美國歷史上最長的戰爭，並將注意力轉向對抗中國和抗擊疫情。然而，拜登的計畫落空了。

華盛頓智庫美國和平研究所專家阿斯芬迪亞爾．米爾說：「目前，大國間的競爭不在近期議程上。」「拜登必須就美國的信譽問題建立一個新的精英共識。他的外交政策團隊希望把重點放在中國和大國競爭上。他們花了很多時間研究如何遏制中國。然而，相反的情況發生了。他們現在將被迫去管(阿富汗)。」

分析人士警告，阿富汗的局勢發展會影響可能引發美中危機的「民主峰會」。白宮日前已宣佈，拜登將於12月9日和10日舉行線上虛擬的「民主峰會」，大約一年後將舉行第2次面對面峰會，峰會的三大主題是「反對獨裁、打擊腐敗和促進人權」。

媒體評論普遍認為，這是拜登政府遏制中國的新招。與此同時，台灣參會與否也成為熱炒的話題。台灣執政當局對參加「民主峰會」的前景很是興奮，媒體也報導，布林肯在眾議院外委會聽證會上時表示，將邀請台灣參加峰會。

《環球時報》曾為此發表社評稱，如果美台勾連越線，解放軍戰機將飛越台灣島，這是一項極具震撼力也有很強現實可操作性的措施，它將明確無誤地宣告中國對台灣的主權。但是，在這場阿富汗危機下，該報也認為，美國很可能已經自顧不暇。